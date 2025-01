ВСУ добились тактических успехов, россияне жаловались на дальнобойные удары по тылу: в ISW рассказали о ситуации на Курщине

Силы обороны Украины добились тактических успехов на фоне продолжающихся интенсивных наступательных операций в Курской области в течение двух дней. Российские войска попытались использовать украинские маневры к северо-востоку от Суджи, чтобы попытаться провести атаки в других участках направления, а еще жаловались на дальнобойные удары.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там оценивают, что ВСУ могут продолжать наносить удары по российским тыловым районам на Курщине в рамках усилий по использованию интегрированных ударных возможностей для поддержки своих наземных операций.

Со ссылкой на геолокационные кадры от 5 и 6 января аналитики указывают на то, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Суджи: в южной части хутора Бердин, центральной – Русского Поречного и Новосотницка.

Министерство обороны РФ и его приспешники-блогеры утверждали, якобы российские войска отразили украинскую механизированную атаку примерно в составе взвода в районе Бердина, а подразделения, среди которых группа "Талиб" Росгвардии, вроде бы отбили атаки в районе Новосотницкого.

Милитаристы в соцсетях пытались убедить россиян, что подразделения 30-го мотострелкового полка, 2-й бригады спецназа ГРУ, 11-й воздушно-десантной бригады и кадыровского спецназа "Ахмат" "зачистили" указанные районы. Один из блогеров предположил, что украинские атаки в Курской области являются "усиленной разведкой в силовых операциях", которые могут быть отвлекающим маневром для неуказанных будущих действий.

"Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальными этапами согласованной украинской операции в этом районе или в других местах театра военных действий, но мы не готовы дать какой-либо конкретный прогноз", – подчеркнули аналитики ISW.

Отмечается, что ВС РФ в эти дни продвигались к западу от Малой Локни (к северо-западу от Суджи). И хотя провоенные блогеры заявляли об отбитии Леонидово, а также продвижении возле Русского Поречного, Махновки и Дмитрюкова, подтверждения этому ISW не обнаружил.

По данным аналитиков, российское военное командование передислоцировало подразделения операторов БПЛА 177-го полка морской пехоты (в МО РФ его называют "Каспийской морской пехотой") из западной части Запорожской области на Курщину.

"Украинские силы могут продолжать наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированных ударных возможностей для поддержки наземных операций", – считают в ISW.

Так, 5 января взрывы раздавались вблизи российской 3754-й Центральной авиационно-технической базы (военная часть 13830) в Курске. Также в эти дни российские блогеры жаловались на несколько ракетных ударов по передовым и тыловым позициям армии РФ на Курщине. А оперативный штаб региона заявлял якобы об уничтожении двух украинских ракет.

"Ранее мы оценивали, что украинские силы могут пытаться интегрировать возможности дальних высокоточных ударов и деятельность систем радиоэлектронной борьбы для поддержки наземных операций", – напомнили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук пояснил, что будет определять успешность Курской операции ВСУ. Он подчеркнул, что дело там не в том, на сколько километров продвинулись украинские или сколько километров отбил враг.

