В России запаниковали из-за возможностей РЭБ Сил обороны: в ISW указали, что это значит

Российские источники выразили обеспокоенность относительно способности военных армии РФ отреагировать на продолжающиеся общевойсковые усилия Украины по интеграции возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В частности, способности украинских сил наносить удары большой дальности наряду с проведением наземных операций.

Панику по этому поводу пропагандисты распространили 5 января, когда ВСУ атаковали российские войска на нескольких направлениях в Курской области РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW)

Несколько российских провоенных блогеров заявили, что созданные украинскими военными помехи РЭБ во время наступлений на Курщине не позволили российским силам использовать беспилотники в этом районе. Это "ухудшило способность российских сил защищаться" от украинских механизированных атак.

Один пропагандист заявил, что одними из немногих вариантов российских дронов, последовательно противостоящих украинским мерам РЕБ, являются БПЛА с оптоволоконными кабелями. Хотя некоторые его коллеги утверждали, якобы ВС РФ смогли использовать для этого и FPV-дроны и "Ланцеты".

Официальные лица в РФ 5 января заявили, якобы их военные "сбили три" украинских дрона над Курской областью.

"Это предполагает, что ВСУ могут пытаться интегрировать возможности дальних ударов с наземными операциями и тактическими системами РЭБ", – отметили в ISW.

Российский блогер утверждал, что украинские силы нанесли удары с HIMARS вблизи Большого Солдатского и других неуказанных районов Курщины, чтобы помешать российским силам развернуть подкрепления, артиллерийские системы и подразделения операторов БПЛА.

По мнению аналитиков, такая широко распространенная обеспокоенность агрессора относительно способности российских сил реагировать на усовершенствованные украинские технологии РЭБ и возможности дальних ударов указывает на то, что армия РФ может испытывать трудности с быстрой адаптацией к украинским инновациям на поле боя.

"Сообщения о том, что ВСУ используют дальнобойный огонь для перекрытия российских тыловых районов и РЭБ для снижения эффективности российских беспилотников в поддержку своих механизированных наступлений, указывают на то, что украинские силы, действующие на Курщине, применяют более эффективную тактику комбинированных родов войск", – констатировал ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января Силы обороны Украины на нескольких направлениях атаковали войска РФ на Курщине. Российские пропагандисты жаловались на механизированные атаки украинских сил и их продвижение возле Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Министерству обороны страны-агрессора РФ пришлось признать начало нового наступления ВСУ в Курской области. Там заявили, что украинские силы совершили контратаку якобы с целью остановить наступление россиян.

