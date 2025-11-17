Российские войска пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока: в ISW раскрыли планы агрессора. Карта

Российские войска продолжают усиленные наступательные операции на Гуляйпольском направлении. Часть задействованных в боях на Запорожье российских подразделений пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока, чтобы помочь другим захватчикам прорваться в город с востока.

Особый интерес для оккупантов представляет ключевая артерия, по которой осуществляется снабжение Гуляйполя – автомагистраль Р 85. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Гуляйпольском направлении

Аналитики отметили, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается очень серьезной, поскольку российские войска продолжают продвижение и ведут усиленные наступательные операции.

По данным ISW, россияне сейчас пытаются изолировать Гуляйполе с северо-востока. Если им удастся достичь задуманного, это облегчит задачу для группировки, которая рвется к городу с востока.

"Российские войска продолжают продвижение к Гуляйполю и автомагистрали Т-0401 Покровское-Гуляйполе (с 2024-го года – Р-85. – Ред.), которая является одним из основных украинских путей снабжения Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 и 16 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Равнополье (к северо-востоку от Гуляйполя) и продвинулись на восток от Затишья (к востоку от Гуляйполя) вдоль автомагистрали О-080618 Гуляйполе-Малиновка", – указано в материале.

О захвате Равнополья заявили и в министерстве обороны РФ: там ведущую роль в оккупации этого населенного пункта приписали подразделениям российского 114-го мотострелкового полка из состава 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ.

Сейчас, по данным ISW, оккупанты на северо-востоке от Гуляйполя находятся примерно в восьми километрах от города, а на востоке подошли к нему на четыре километра.

Аналитики добавили, что представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин 15 ноября признал, что недавние российские наступления угрожают отрезать Гуляйполе от логистики, в частности, стремятся они установить контроль за путем, который ведет из Покровского Днепропетровской области до самого Гуляйполя (речь идет об уже упомянутой Р-85).

Также СМИ со ссылкой на источники в украинской военной разведке писали, что российские группы инфильтрации в направлении Гуляйполя теперь могут просачиваться в украинскую оборону на расстояние до пяти километров за линией фронта.

"Подразделения 38-й мотострелковой бригады России (входит в состав 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ и дислоцируется в Амурской области. – Ред.) предположительно действуют вблизи Зеленого Гая (к востоку от Гуляйполя), что подтверждает, что российское военное командование передислоцировало подразделения 38-й мотострелковой бригады с позиций к югу от Гуляйполя для усиления усилий к востоку от города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях оккупанты расстреляли украинских военных на Запорожье. Совершено это тяжкое военное преступление было вблизи населенного пункта Затишье. По разным данным, казнить захватчики могли от двух до пяти безоружных защитников Украины.