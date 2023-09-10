Российские войска убили еще трех жителей Донетчины: шесть человек ранены

9 сентября войска Российской Федерации убили трех жителей Донецкой области Украины и ранили по меньшей мере шесть гражданских. Пострадали люди в населенных пунктах Ивановское, Шахтерское, Нью-Йорк, Заречное, Катериновка.

Видео дня

Об этом сообщила в Telegram областная государственная администрация. "Россия убивает гражданских!.. Каждый военный преступник будет наказан!" – заявила пресс-служба (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным ОГА, в минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погибли два украинца в Ивановском и один в Шахтерском.

Представители местной власти добавили: установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время невозможно.

По состоянию на 9:30 воскресенья, 10 сентября, было известно о ракетном обстреле противником Краматорска. Удар оккупанты нанесли ночью. Повреждено два дома.

На Волновахском направлении Угледар пережил 27 артобстрелов и один удар российским дроном-камикадзе.

На Донецком направлении "Ураганом" оккупационных войск поврежден дом в Галицыновке Новогродовской громады. Под огнем также были окрестности в Кураховской громаде. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.

На Горловском направлении в Нью-Йорке ранен один человек, повреждены два дома. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении один человек ранен в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Северске.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 10 сентября ВС РФ устроили новую атаку по Украине с применением дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера.

– Военные сообщили: оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО нашей страны уничтожила 25 БПЛА. Большинство ударных дронов российские оккупанты направили на Киевскую область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!