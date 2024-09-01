Российские войска запустили по Украине несколько групп "Шахедов": в каких направлениях двигаются дроны

Поздно вечером 1 сентября Российская Федерация начала новый дроновый обстрел Украины. Несколько групп Shahed-136 противник запустил с южного направления.

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В наше воздушное пространство вражеские беспилотники заходили в Запорожской и Херсонской областях, продолжая движение в глубину украинской территории. Воздушные силы ВС Украины в 22:40 на официальном Telegram-канале подтвердили угрозу ударов дронами.

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По состоянию на 23:40 тревога охватила восток, частично юг и север страны.

Shahed-136 летели с юга через Запорожскую область в направлении Днепропетровской, далее – на Харьковщину.

Другие группы ударных БПЛА через Херсонщину летели в направлении Кривого Рога (Днепропетровщина).

В 23:48 наши воины предупредили, что несколько "Шахедов" с Харьковщины повернули на Полтавщину.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили восемь из 11 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

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