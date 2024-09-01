Россияне ночью атаковали Украину баллистикой и 'Шахедами': силы ПВО сбили восемь вражеских целей

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 сентября уничтожили над разными регионами восемь из 11 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время враг атаковал страну баллистической ракетой.

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ПВО работала в пяти областях. Об отражении атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что военные преступники выпустили баллистическую ракету Искандер-М из Курской области и 11 ударных БПЛА из мыса Чауда во временно оккупированного Крыма.

На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в на Николаевщине и Сумщине.

Над отражением вражеского нападения работали подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлекторонной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Совместными усилиями защитники неба сбили восемь "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 31 августа, Россия атаковала Украину 52 "Шахедами" и ракетами. Во время боевой работы защитники неба уничтожили 24 дрона, еще 25 упали сами (были локационно потеряны).

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