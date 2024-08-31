Россия атаковала Украину 52 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО уничтожили 24 дрона, еще 25 упали сами

В ночь на 31 августа Россия вновь устроила ракетно-дроновую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 российских "Шахеда".

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Еще 25 дронов упали сами, а три – улетели в Беларусь и РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

По данным ВС ВСУ, ночью враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной части Донбасса и 52 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, которые запускали из Курской области РФ

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА Shahed-131/136, 25 – локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один – в республику Беларусь. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях", – отметили в Воздушных силах.

В частности, над Черкасщиной, по данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, защитники неба уничтожили три "Шахеда".

"Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома. Однако люди не пострадали. Это самое главное. Обследование территории продолжается", – отметил он.

Работали силы ПВО и в Киевской области.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага", – рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

А начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что Киев в четвертый раз за неделю стал целью для вражеских дроновых атак. Тревога в столице продолжалась около 4 часов.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – подчеркнул он.

Новость дополняется.

Напомним, накануне днем оккупанты ударили КАБами по Харькову. В результате атаки есть значительные разрушения, погибли люди, среди которых ребенок: девочку россияне убили просто на детской площадке. Ранения получили более 70 человек.

Также стало известно, что 30 августа россияне снова обстреляли Херсонскую область. Пострадали двое гражданских, их доставили в больницу.