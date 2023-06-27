"Российские захватчики решили оторваться на заложниках": что происходит в оккупации после мятежа Пригожина

Вооруженный мятеж "вагнеровцев" заставил изрядно поволноваться коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины: ведь в случае смены режима неизвестно чего ожидать. Тем временем российские оккупанты усилили террор местных жителей, причем особое внимание теперь уже и к подросткам.

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"Запугивают местью"

Несмотря на то, что рейд "вагнеровцев", который их главарь Евгений Пригожин назвал "маршем справедливости", сдулся за 200 километров от Москвы, он показал жителям оккупированной территории слабость путинского режима.

"Даже тут, в уже девять лет оккупированном Донецке, и захватчикам, и предателям Украины было очень нервно", – утверждает жительница города, с которой удалось поговорить OBOZREVATEL.

По ее словам, все внезапно осознали, что неприступная крепость, которой называют Донецк, может в один день быть возвращена под контроль Украины.

"В магазинах, на рынке, в аптеках – все только и говорили что об этом. Если небольшая кучка "вагнеровцев" смогла беспрепятственно пройти по России более 700 километров, то что мешает это сделать украинской армии?", – поделилась дончанка.

Она рассказала, что сейчас резко активизировались пропагандистские ресурсы, а также местные телеканалы, где не особо касаясь "марша Пригожина" людям вдалбливают в головы, что "если придут ВСУ, то из мести будут убивать местных".

"Нам говорят, что х*лы не оставят камня на камне от нашего города. Но мы же не слепые, видим, что произошло с Марьинкой, Мариуполем, Бахмутом... И если раньше россияне об этом либо молчали, либо говорили, что обстрелы были исключительно со стороны Украины, то сейчас прямо и цинично заявляют: мол, у нас не было другого выхода", – рассказала жительница Донецка.

По словам женщины, очень нервно в городе в первую очередь из-за контрнаступления ВСУ. Интересный факт: пару недель как уменьшился выбор в продуктовых магазинах. "Почему возникла проблема с поставками – точно неизвестно. Возможно, торговцы не хотят рисковать", – предполагает она.

Все подростки – "диверсанты"

Очень непросто сейчас украинцам и на оккупированной части Запорожской области, где полным ходом идут боевые действия. Именно на этом направлении, говорят местные, оккупанты и ожидают "прорыв". Потому "поход" Пригожина с его наемниками коллаборанты восприняли как предательство и прямую угрозу региону.

"Они понимают, что армия Украины точно намерена дойти до Азовского моря. Но приход украинских военных мог, если так можно выразиться, ускориться – если бы Путина скинули", – поделился пожилой житель Мелитополя.

Мужчина не может выехать из города, так как не оформил российский паспорт, а без этого тут стало очень сложно. "Тем не менее, несмотря на давление, до сих пор многие жители города живут "как и раньше" - в смысле, с украинскими документами. Передайте нашим – мы очень ждем", – говорит он.

По словам украинца, наиболее сложно сейчас семьям с детьми школьного возраста. Оккупанты поставили задачу выяснить, кто учится дистанционно в украинских школах – это считают непосредственной угрозой.

"Они говорят, что детям промывают мозги и те становятся диверсантами. Запугивают родителей, делают поквартирные обходы – предупреждают "об ответственности", – поделился житель города.

Он рассказал, что новый виток паранойи начался после ЧП в Бердянске, где оккупанты расстреляли двух юных украинцев – Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова.

"Даже дети не могут смириться с оккупацией, потому русские и бесятся, и звереют. В нашем регионе часто взрывают предателей Украины, явно действуют партизаны. Вот стало известно, что "первому заместителю" гауляйтера Запорожской области Балицкого Павлу Ищуку, на которого уже ранее было покушение, домой подкинули голову свиньи. Потому им очень страшно. А российские захватчики решили оторваться на заложниках, которыми является все жители оккупированных сел и городов", – говорит мужчина.

"Усилила работу ФСБ"

Террор местного населения сейчас происходит и в Крыму. Люди убеждены, что непрекращающиеся диверсии, подрывы железнодорожных путей и удары по чонгарском мостам четко показывают: полуостров обязательно вернется под контроль Украины. Многим помог осознать это и рейд "вагнеровцев", которые беспрепятственно брали под контроль на своем пути все военные объекты.

"У нас все были в шоке. Не менее поражены были и те, кто считал пригожинских наемников "героями". Мол, как же так? Но самое главное то, что стало понятно: при желании эти головорезы могли взять и Москву. И вполне возможно, что могут быть созданы такие условия, при которых оккупанты просто сбегут из Крыма", – рассказал житель полуострова в разговоре с OBOZREVATEL

По его мнению, каким бы ни был путь к освобождению Крыма, но оно неизбежно.

"Да, утверждать, что все крымчане этого хотят, было бы неправильно – если немалая часть предателей, а также тех, кто приспособился. Этим все равно, россияне тут или украинцы – главное, чтобы их "не трогали". Но сейчас все "выгребают" – и патриоты Украины, и перешедшие на сторону России", – говорит он.

По словам крымчанина, на полуострове сейчас усилила работу ФСБ, сотрудников которой тут "хоть завались". Они усиленно ищут "предателей" и "ждунов", которые помогают украинским Силам обороны как минимум получать актуальную информацию об оккупантах. Но больше всего, говорит местный житель, они боятся "спящих ячеек" – так они называют группы украинцев, которые в определенный момент предпримут решительные действия.