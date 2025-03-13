Российских военных из управления ядерной безопасности списали в штурмовики и бросили в бои под Торецком: многие из них пропали без вести

В России военных управления ядерной безопасности, подчиненного минобороны, перевели в штурмовые войска и отправили под город Торецк на Донетчине. В боях многие из таких оккупантов-штурмовиков якобы пропали без вести.

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Об этом сообщает OSINT-исследователь Unit Observer. Он ссылается в том числе на информацию, которая была найдена в ходе мониторинга открытых данных.

Итак, речь идет о 20-м полке ВС РФ. Российское командование сформировало его из военных 12-го главного управления минобороны РФ, отвечающего за охрану хранилищ ядерных боеприпасов и других ядерных объектов. Солдат в итоге бросили в штурмы на Торецком направлении.

По данным аналитика, грузовики 12-го главного управления минобороны пересекли границу с Донецкой областью в ноябре 2024 года. Машины удалось идентифицировать по двузначной цифре на номерном знаке справа – "39", которую использует исключительно это управление.

В декабре в пропагандистских пабликах впервые появилось видео от 20-го полка ВС РФ из-под Торецка. OSINT-исследователь отметил, что до этого его подчинение и происхождение были неясны, номер войсковой части также неизвестен.

Но по сообщениям о поиске пропавших солдат армии РФ аналитик смог вычислить, что военнослужащие 20-го полка относятся к в/ч 43879, прикрепленной к 132-й мотострелковой бригаде ВС РФ, которая действует на юге Торецка.

Вместе с этой войсковой частью упоминались еще три части, подчиненные 12-му ГУ МО РФ, – 25625 ("Хабаровск-47"), 73752 (бывшая 1508-я ремонтная база) и 39995 в Иркутске, где в советское время проводили работы по сборке ядерных боеприпасов.

Деятельность этого полка ядерных сил почти не афишируется. Как отметил Unit Observer, первое упоминание о нем было в июле 2024 года. Тогда один из российских солдат заявил, что они вошли в Горловку 13 ноября, что примерно соответствует дате их вступления в бой.

Ранее OSINT-проект Moklasen сообщал, что в 2024 году минобороны РФ перебросило в Украину и моряков, служивших на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов". Он выяснил, что по крайней мере один из бывших членов экипажа судна, Олег Соседов, пропал без вести во время российской атаки под Харьковом. А латвийское русскоязычное интернет-издание "Важные истории" отметило, что также пропал моряк Северного флота Вячеслав Чухно.

"Кроме того, из-за кадрового голода на оборону Курской области бросили "космическую пехоту". На тот момент было известно как минимум о двоих пропавших военнослужащих ВКС. Также 21 сентября появилось сообщение о пропавшем бойце недавно сформированного полка ВКС Андрее Тульском, "прикомандированном" туда из войск ВВС и ПВО", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Торецка воины полка "Азов" взяли в плен российского оккупанта Сергея Краснова из Чувашии, которого командиры вместо обещанного рембата отправили в штурмовики. Захватчик заявил, что пошел на войну против Украины, потому что хотел заработать денег на новые зубы.

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