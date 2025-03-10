'Зубы поставить надо': оккупант из Чувашии признался, почему поехал на войну против Украины, и рассказал о попадании в плен. Видео

Российский оккупант Сергей Краснов, которого в районе Торецка взяли в плен воины "Азова", заявил, что пошел на войну против Украины из-за "денежного вопроса". "Зубы поставить надо", – объяснил он, после чего рассмеялся.

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Видео допроса 52-летнего россиянина поделился Telegram-канал "Николаевский Ванек". Захватчик рассказал, что проживает в деревне Лапсары в Чувашии.

"Я сварщик. Мне сказали – рембат, варить танки. Обещали! Ну мне никто не сказал, что я пойду штурмовиком!" – сказал оккупант.

Украинские воины загнали его в подвал дронами, после чего пехотинцы забросали это укрытие гранатами. Краснову предложили сдаться.

"Со мной было еще пять человек. Они все "двести". Я один из шестерых", – рассказал россиянин о своих товарищах.

Также он пожаловался, что командиры бросают подчиненных в бой как мясо. "Вот меня, глухого, как мясо закинули, ничего не объяснили. Какой командир после этого нормальный? Как мне называть его? Я вот не знаю. Я вообще... Я говорю: что мне делать, мои обязанности??? Ничего! Затолкали – иди вперед", – поплакался оккупант, который пошел войной против Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы Сил специальных операций ВСУ провели удачную операцию по зачистке вражеской позиции на Покровском направлении фронта. В итоге им удалось взять в плен девять "обугленных" российских захватчиков.

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