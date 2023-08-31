Российский Брянск снова атаковали беспилотники: были слышны взрывы. Видео

В России началась очередная бессонная ночь. Город Брянск снова атаковали беспилотники.

Видео дня

Подходящие кадры появились в Telegram. Жители города слышали взрывы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ох*реть, и не видно бля них*ра", – так реагируют на взрывы жители Брянска.

При этом пропагандистские паблики, как всегда, сообщают о сбитии дронов.

"В районе Брянска громко сейчас было. Предварительно работа ПВО", – пишут росСМИ.

Пока неизвестно, есть ли попадание в какие-то объекты, однако в городе до сих пор неспокойно.

Позже минобороны РФ сообщило, что Украина вечером в четверг вновь пыталась атаковать территорию РФ беспилотником. Там выдали, что летательный аппарат сбит над Брянской областью.

Как известно, в стране-агрессоре РФ во второй раз с начала суток 31 августа заявили об атаке беспилотников. На рассвете БПЛА якобы сбили на подлете в Москву, а позже утром – над Брянском.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром четверга, 31 августа, в стране-агрессоре России пожаловались на атаку БПЛА в Москве. Из-за нее в столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели режим Ковер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!