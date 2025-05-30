Российский дрон попал в блокпост на Сумщине: появились видео прилета и данные о судьбе полицейского

На днях на Сумщине российский барражирующий боеприпас "Ланцет" попал в блокпост, где находился сотрудник полиции. К счастью, молодой правоохранитель Даниил выжил и даже намерен возвращаться к работе.

Видео дня

Это в комментарии изданию "Суспільне" подтвердил представитель ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких. В то же время в сети появилось видео с моментом прилета вражеского БПЛА.

На кадрах видно, что оккупанты направили "Ланцет" по украинскому блокпосту среди белого дня – в 11:57 во вторник, 27 мая. За секунду до попадания полицейский был при входе в свое укрытие.

Военнослужащий Михаил Скляр, который опубликовал видео, предварительно указал, что правоохранитель мог погибнуть от вражеского удара.

Однако позже в сети сообщили, что полицейский чудом выжил.

"Он получил многочисленные ожоги, травму головы и шеи", – написал Telegram-канал "Сумы.INFO", публикуя фото пострадавшего правоохранителя.

Издание "Кордон.Медиа" со ссылкой на ГУНП в Сумской области добавило, что в результате атаки был ранен молодой полицейский Даниил. У него ранение средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает и скоро он уже вернется на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая на Сумщине российский "Ланцет" ударил по гражданской маршрутке, убив девять человек. Среди них супруги – 57-летние Елена Евтушенко и Игорь Василина, которые приезжали навестить родной дом в Белополье, который постоянно обстреливают россияне, и возвращались в Сумы.

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