Российский дрон попал в собор в Сумах, который является памятником архитектуры: что известно о последствиях. Фото

Военные страны-агрессора России атаковали дроном Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины в Сумах, когда там проходило богослужение. В результате обстрела памятник архитектуры получил повреждения.

Об обстреле информировал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он также обнародовал фото последствий российской атаки.

"Вражеский беспилотник попал в собор – символ города в центре Сум", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате удара есть повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. По состоянию на 11 часов к медикам никто не обращался – ни работники и посетители собора, ни прохожие, сообщил Олег Григоров.

На месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Во время атаки в соборе совершалось богослужение

Во время удара в соборе проходила литургия. Женщины пекли просфоры, сообщил Сергею Кривошеенко, начальник Сумской МВА.

Дрон попал в забитую дверь, в храме упала икона – она цела, передает "Суспільне".

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", – заявил Олег Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг атаковал в Сумах профессиональное училище строительства и дизайна, в городе раздавались взрывы. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!