Врачи месяц боролись за его жизнь: умер 15-летний парень, пострадавший в результате атаки РФ на Харьковщину

В Харькове в больнице умер 15-летний парень, который получил ранения 10 августа в результате российского обстрела села Песчаное в Купянском районе Харьковской области. Врачи месяц боролись за жизнь ребенка.

Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, после обстрела Песчаного парня доставили в больницу в очень тяжелом состоянии.

Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

"В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении чиновника.

Что известно об обстреле Песчаного 10 августа

10 августа в селе Песчаное Купянского района получил ранения 15-летний парень, сообщал Олег Синегубов.

Ребенка госпитализировали в одну из больниц Харькова, рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

По словам медика, у подростка была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральное кровоизлияние, ранения головы, шеи и обеих рук.

По состоянию на 10 августа Песчаное было обозначено на карте боевых действий DeepState как оккупированное.

Медики забрали раненого из села Грушевки, расположенном на правом берегу реки Оскол, сообщил руководитель районной военной администрации Андрей Канашевич.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября армия РФ атаковала Сумы, там прогремело два взрыва. Целью оккупантов оказалось училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

