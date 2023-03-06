Российский корабль прошел через Босфор: Жданов пояснил, как это стало возможным

Российский подсанкционный сухогруз Sparta IV мог войти в Черное море через пролив Босфор с негласного разрешения турецких властей. Он мог вывозить из Сирии российское вооружение, в котором крайне нуждается армия страны-террориста для войны против Украины.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Если Эрдоган пропустил, значит, они с Путиным об этом договорились", – заявил он.

Как пояснил эксперт, Sparta IV обеспечивает группировку российских войск в Сирии. При этом на ее борту "могло быть все что угодно". "Из Сирии могли везти боеприпасы и личный состав, они имеют такой опыт. Но скорее всего, оттуда вывозили вооружение", – предположил он.

В этом контексте Жданов напомнил о том, что страна-оккупант Россия испытывает колоссальные трудности с производством новых вооружений. "Путин обещал, что заводы будут клепать вооружения в три смены, но одно дело – распоряжение Путина, а другое – что его никто не может выполнить ввиду такого плачевного состояния экономики и самих этих предприятий".

Эксперт также сообщил, что российская группировка в Сирии располагает разными видами вооружений, но их количество уже невелико. "Раньше они вывозили комплексы С-300, ракеты к ним. Скорее всего, сегодня они готовы вывозить оттуда и бронетехнику. Там есть танковые и мотострелковые подразделения. Танки, БМП – у них катастрофа с техникой", – заметил он.

Вместе с тем Жданов убежден: сухогруз не мог пройти через пролив Босфор без разрешения Турции, "поскольку Турция руководит движением в этом проливе". Он предположил, что это могло быть связано со стремлением Анкары продлить зерновую сделку с Россией.

"Сейчас это большая проблема, поскольку Россия категорически отказывается ее продлевать, настаивая на том, что они не получают от этого никаких преференций и эта сделка им не нужна. Так что вполне возможно, что была договоренность. По-другому корабль пройти никак не мог", – подытожил он.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 6 марта стало известно о том, что российский сухогруз Sparta IV вошел в Черное море. Он был загружен в сирийском Тартусе, где расположена российская военная база.