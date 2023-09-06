Российский паспорт или смерть: оккупанты в Мариуполе начали выдавать инсулин только при наличии гражданства РФ

Во временно оккупированном Россией Мариуполе начали выдавать инсулин только людям, получившим российский паспорт. Без гражданства РФ в жизненно необходимых лекарствах людям отказывают.

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Мариупольцев, оказавшихся в заложниках государства-агрессора, оккупанты поставили перед выбором: получить паспорт или умереть. О шокирующей практике террористов рассказали в городском совете Мариуполя.

"Российский паспорт или смерть: в оккупированном Мариуполе начали выдавать инсулин только при наличии гражданства РФ. Так, житель города, болеющий диабетом, обратился в местную больницу. Но там отказали в выдаче жизненно необходимого препарата, ссылаясь на отсутствие у мужчины российского паспорта", – отметили в горсовете Мариуполя.

Там также опубликовали видео, снятое мариупольцем в 1-й поликлинике города. Мужчина стоит в коридоре медучреждения, перед дверью кабинета, где выдают инсулин пациентам с диабетом.

Он навел камеру на объявление, прикрепленное на двери – и прочел его вслух.

"Пришел за инсулином, а здесь такие новости: "Медикаменты за бюджетные средства выдаются лицам льготных категорий при наличии гражданства Российской Федерации". Так что друзья, если нет паспорта – хоть умирай", – сказал мужчина.

В горсовете Мариуполя подтвердили, что террор в отношении мариупольцев, которые не хотят получать паспорт государства, которое разрушило их город и убивало горожан, набирает обороты на всех уровнях.

"Это политика оккупантов, которая направлена на русификацию города любой ценой. Поэтому мариупольцев заставляют получать российские паспорта. При этом ставят жесткие условия. Без паспорта невозможно получить помощь, жизненно необходимое лечение, трудоустроиться, свободно передвигаться. Люди должны выбирать – либо получать документ и иметь хоть какие-то права, либо просто умирать", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты хотят заселить 300 тыс. россиян во временно оккупированный Мариуполь. План переселения рассчитан до 2035 года.

По данным ЦНС, враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, задумав увеличить его население за счет миграции из страны-агрессора.

Чтобы стимулировать россиян поселиться в разрушенном российскими бомбардировками городе, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек.