Оккупанты хотят заселить 300 тыс. россиян во временно оккупированный Мариуполь – ЦНС

Оккупанты решили заселить в захваченный украинский Мариуполь около 300 тысяч граждан России. Соответствующие демографические планы они хотят воплотить в реальность до 2035 года.

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Об этом 20 августа сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на источники в украинском подполье, которое получило доступ к документам оккупационной администрации. По данным ЦНС, враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, задумав увеличить его население за счет миграции из страны-агрессора.

Чтобы стимулировать россиян поселиться в разрушенном российскими бомбардировками городе, Кремль приступил к реализации программы льготных ипотек.

Также оккупанты завозят на оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных российских регионов, рассказали в ЦНС.

В то же время местных жителей принудительно депортируют в РФ.

"Центр национального сопротивления подчеркивает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", – говорится в сообщении ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уполномоченный Верховной рад по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что после выдачи ордера на арест российского омбудсмена оккупанты изменили тактику геноцида, начав использовать в официальных документах новые определения. Похищенных украинских детей они называют "миграционными детьми".

– Российская омбусмен Мария Львова-Белова 31 июля заявила, что с начала войны в РФ были вывезены около 4,8 млн украинцев. Среди них было более 700 тыс. детей, якобы сирот.

– В Минобороны Украины рассказали, что оккупанты пытаются искусственно увеличить количество населения на оккупированных территориях. Они выселяют из домов украинцев, заселяя их дома россиянами.

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