Россияне сменили тактику после выдачи МКС ордера на арест российской омбудсменки, – Лубинец

После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российской омбудсменки Марии Львово-Беловой, россияне изменили тактику геноцида. В частности, оккупанты начали использовать в официальных документах новые определения, чтобы никто не смог обвинить их в похищении украинских детей.

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В частности, в официальных документах их называют "миграционными детьми". Об этом рассказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сама Львова-Белова, когда публично показали сюжет, как она общается с Путиным, она признала, что "я сама усыновила украинского ребенка", так что этих слов достаточно, чтобы осудить за военное преступление. После получения ордера, россияне начали говорить: "нет-нет, это же не было усыновления, это временная защита"", — рассказывает уполномоченный ВРУ по правам человека.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день в официальных документах РФ появляются такие дефиниции как "миграционные дети" и "новая миграционная политика", то есть не упоминается, что речь идет именно об украинских детях, чтобы никто не смог обвинить их в политике геноцида.

"Но детей не просто депортируют, им запрещают использовать украинский язык, называть себя украинцами. Юридически это трактуется как перемещение детей из одной этногруппы в другую. Это один из пяти признаков военного преступления, определяемого – геноцид", – заявил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что за последний период оккупанты вывезли еще 450 детей в Россию. Так, за последнее время захватчики вывезли в Ярославль 50 учеников старших классов, чтобы в дальнейшем побуждать их поступать в местный университет им. Демидово. Также россияне вывозят украинских детей в детские лагеря с целью "оздоровления" в курортных городах РФ. После таких поездок часто детей уже не возвращают в Украину под предлогом предоставления им образования или трудоустройства.

Напомним, что назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова 31 июля подтвердила, что с начала войны оккупанты вывезли в РФ около 4,8 миллиона украинцев. Среди них было более 700 тысяч детей, которые якобы не имели родителей.

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