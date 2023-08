У Путина назвали количество похищенных в Украине детей: в ISW указали на циничное преступление РФ

Назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова 31 июля подтвердила, что с начала войны оккупанты вывезли в РФ около 4,8 миллиона украинцев. Среди них было более 700 тысяч детей, якобы не имевших родителей.

Этим она только подтвердила, что страна-агрессор нарушила четвертую Женевскую конвенцию. На военное преступление указали в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что такие цифры Львова-Белова представила в отчете о деятельности так называемой уполномоченной президентом РФ по правам ребенка за 2022 год.

Там она утверждала, что с февраля прошлого года Россия "приняла" 4,8 млн граждан Украины. К тому же заявила, мол, большинство из 700 тысяч депортированных в РФ детей "не имели родительского или опекунского надзора".

В отчете россиянки, которую даже западные СМИ ранее окрестили людоедкой, эти меры государства-террориста тщательно рассматриваются как "гуманитарные жесты доброй воли".

Аналитики Института изучения войны напомнили, что международное гуманитарное право, однако, определяет принудительное перемещение гражданских лиц на территорию оккупационного государства как депортацию.

"А обстоятельства российского вторжения в Украину и ситуация на оккупированных территориях достаточно принудительны, чтобы означать, что большинство "перемещений" украинских гражданских лиц в Россию соответствуют порогу принудительной депортации, которая запрещена статьей 49 четвертой Женевской конвенции, независимо от заявленного Россией мотива", – констатировали в ISW.

Там продолжают отмечать, что кремлевские власти проводят масштабную кампанию по депортации украинцев в РФ.

Напомним: Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) разыскивает Марию Львову-Белову как подозреваемую в депортации несовершеннолетних украинцев в Россию.

После ордера на арест эта так называемая уполномоченная главы РФ по правам ребенка дала циничное интервью американскому телеканалу Vice News, где отрицала свою вину, заявляя, что не видит в своих действиях военного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров недавно рассказал, что россияне похитили около 250 детей из захваченной части Запорожья, отдав их на "усыновление" в РФ и другие оккупированные территории Украины. В то же время, еще более тысячи несовершеннолетних жителей региона захватчики вывезли в лагеря на "отдых", где подвергают мощной пропагандистской обработке.

