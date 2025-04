Темпы российского наступления в Украине снижаются: в ISW назвали причину и оценили ситуацию. Карта

Скорость продвижения российских войск в Украине неуклонно снижается с ноября 2024 года. Отчасти на это повлияли успешные контратаки Сил обороны на восточных направлениях фронта.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 6 апреля. Аналитики согласились с такими оценками, но раньше они же указывали на подготовку агрессором наступательной операции весной-летом 2025 года и называли направления, на которых может прорываться враг.

Ныне ISW ссылается на данные Министерства обороны Великобритании о том, что за март 2025 года российские войска продвинулись на территории Украины на 143 кв. км на фоне успешных тактических контратак ВСУ в Покровском направлении.

Британское ведомство 5 апреля известило, что с ноября 2024 года скорость российского продвижения в Украине уменьшается ежемесячно: ВС РФ захватили примерно 730 кв. км территории в ноябре и 393 кв. км в декабре прошлого года, а также 326 кв. км в январе и 195 кв. км в феврале 2025 года.

В ISW отметили, что исследуемые аналитиками геолокационные кадры дают основания согласиться с оценкой того, что месячные темпы продвижения оккупантов в Украине уменьшились с ноября 2024 года.

"Но также мы наблюдали геолокационные доказательства для оценки того, что российские силы в Украине взяли примерно 627 кв. км территории в ноябре и 569 кв. км в декабре 2024-го, 427 кв. км в январе, 354 кв. км в феврале и 203 кв. км в марте 2025 года", – говорится в отчете.

По мнению специалистов, Министерство обороны Британии использовало другую методологию или источники для оценки продвижения войск РФ в Украине, но в целом его отчет согласовывается с данными ISW об уменьшении ежемесячного продвижения России в период с ноября 2024-го по март 2025 года.

"В последние недели украинские силы осуществили локализованные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстанавливая утраченные позиции в этих районах и способствуя замедлению продвижения войск России в Украине", – пояснили в ISW.

Напомним: по данным Института изучения войны, российские войска теоретически готовы усилить наступательные операции на нескольких участках фронта весной и летом 2025 – это может быть на Сумщине, Харьковщине или Запорожье. Но эксперты считают маловероятным то, что оккупанты способны совершить значительные прорывы в большие города даже после проведения передислокаций, поскольку за три года они понесли большие потери в живой силе и технике.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне снижения темпов продвижения на украинском фронте в армии РФ фиксируется рост потерь личного состава. Военный эксперт Алексей Мельник объяснил этот "парадокс" и указал, на что Кремль сделал ставку в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!