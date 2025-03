Чтобы повлиять на перемирие: в ISW предупредили, где могут быть наступательные операции РФ весной и летом

Российские войска теоретически готовы усилить наступательные операции на нескольких участках фронта весной и летом 2025 года – на Сумщине, Харьковщине или Запорожье. Но маловероятно, что они способны осуществить значительные наступления против крупных украинских городов даже после проведения передислокаций, поскольку за три года боев понесли значительные потери.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), отмечая, что любые атаки на передовой агрессор будет осуществлять в надежде повлиять на прекращение огня и предстоящие мирные переговоры. Аналитики подчеркнули, что накануне на эту тему вышла публикация западного издания, но его оценки были названы "чрезмерными".

В частности, агентство Associated Press (AP) со ссылкой якобы на украинские официальные лица 29 марта сообщило, что российские войска "в ближайшие недели" готовятся начать новую наступательную операцию в неопределенном секторе передовой и она продлится до конца 2025 года, чтобы максимизировать давление на Украину и увеличить влияние РФ на текущие переговоры по прекращению огня.

Два дипломата из стран G7 заявили AP, что они согласны с недавними предупреждениями украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к усиленным наземным операциям в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. А два украинских командира заявили, что в последнее время российские войска активизировали разведку на линии фронта и наступательные действия на Покровском направлении.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил AP, что российские войска "восстановились" после проведения временной оперативной паузы на Покровском направлении в начале марта. Другой украинский военнослужащий сказал, что разведка зафиксировала признаки значительной группировки российских сил возле Селидово (южнее Покровска). А командир батальона ВСУ, действующий на Донетчине, указал на опасения, что враг может передислоцировать силы из Курской области РФ на другие участки фронта, например под Покровск.

В ISW подчеркнули, что недавно наблюдали за активизацией российских наступательных операций на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также на севере Сумщины, где оккупанты надеются оттеснить украинские силы с позиций, оставшихся в Курской области РФ.

"Однако российские силы еще не достигли тактически значительных успехов на этих направлениях в результате активизации активности, и мы продолжаем наблюдать локализованные украинские контратаки на Покровском и Торецком направлениях. Российские войска продвинулись по меньшей мере на 3 км от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей на двух участках Покровского направления, и Кремль, вероятно, будет использовать будущие наступления на юго-восток Днепропетровщины, чтобы посеять хаос и страх в информационном пространстве", – оценили военные эксперты.

Они выразили убеждение, что российское военное командование вряд ли передислоцирует силы из Курской области, если намерено провести согласованную наступательную операцию, чтобы захватить или продвинуться поближе к городу Сумы. К тому же у России, вероятно, нет достаточно готовых к развертыванию резервов оперативного уровня, чтобы проводить значительные наступательные операции против Сум, Харькова и Запорожья без передислокации войск, которые уже были направлены на другие участки фронта.

"Маловероятно, что российские военные способны совершить три значительных наступательных действия против крупных украинских городов даже после проведения таких передислокаций, поскольку Россия понесла значительные потери бронетехники и личного состава за последние три года боев и, начиная с зимы 2022 года, не продемонстрировала способности проводить сложные операции, включающие несколько одновременных направлений продвижения", – объяснили в ISW.

Там считают, что Кремль не в состоянии набрать в армию достаточное количество новобранцев (из-за длительных усилий по скрытой мобилизации) для значительного увеличения группировки российских сил в Украине или своих стратегических и оперативных резервов, доступных для вступления в боевые действия. Разве что диктатор Путин решит провести крайне непопулярный частичный призыв резерва в ближайшем будущем, но и это выглядит маловероятным.

"По состоянию на этот отчет ISW не наблюдал в открытых источниках сообщений о значительных российских передислокациях на Сумское, Харьковское или Запорожское направления, свидетельствующие о подготовке к возобновлению наступательных усилий в этих районах", – отметили аналитики.

Они не исключают, что российские войска, возможно, пытаются продвинуться к этим городам в радиусе действия артиллерии накануне возможного наземного прекращения огня, чтобы сделать жизнь гражданских в этих населенных пунктах несостоятельным или подготовиться к наземным операциям, пока не будет установлено прекращение огня.

"Мы продолжаем оценивать, что Кремль, вероятно, использует любые достижения в областях, которые российские войска пока не захватили, чтобы получить рычаг влияния на будущие мирные переговоры и оправдать требования к Украине передать ей дополнительные территории, включая те, которые Кремль еще не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки назвали чрезмерной оценку AP относительно нового наступления армии РФ по всему фронту, которое продлится до конца 2025 года. Хотя, учитывая, что передовая растянута на тысячу километров, там согласились с тем, что армия РФ на некоторых участках может попытаться вести активные наступательные действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!