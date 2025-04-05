'Есть парадокс': эксперт указал на нюанс с потерями России в войне и объяснил, на что сделал ставку Кремль

В последнее время фиксируется рост потерь личного состава российских войск на полях сражения в Украине при снижении темпов продвижения. Жизнь своих солдат РФ разменивает на тактические успехи, которые она оказывается неспособна конвертировать в оперативный прорыв.

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В то же время наблюдается парадокс: сжигая в горниле войны тысячи своих солдат без убедительных побед, Россия умудряется достигать стратегического эффекта и создавать иллюзию "постоянного победного наступления". Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По отдельным подсчетам, в период с декабря 2023 года по январь 2025 года Россия потеряла в Украине по меньшей мере 125 тысяч военнослужащих. Такие потери она понесла, добившись заметного продвижения разве что на Покровском направлении.

Более того, только в 2024-м российская армия потеряла больше личного состава, чем в предыдущие два года вместе. А вот военная целесообразность таких безумных потерь вызывает большие вопросы.

"Есть несколько украинских обозревателей и зарубежных экспертов, которые действительно фиксируют рост потерь армии РФ, причем не только в абсолютных измерениях, но и в пересчете на квадратные километры захваченной территории. С военной точки зрения – это необдуманное расходование человеческого ресурса, приносящее тактические достижения, Россия не способна конвертировать в оперативный прорыв. С точки зрения сугубо военной науки – это совершенно непрофессиональный подход к ведению войны", – считает Мельник.

При этом он отмечает парадоксальную ситуацию: при отсутствие серьезных успехов на поле боя Россия умудряется поддерживать иллюзию "постоянного победного наступления" российских войск в Украине.

"Есть такой парадокс: не имея оперативно-стратегических успехов на поле боя, России удается конвертировать это в стратегический эффект. Если послушать не только российских пропагандистов, но и даже заявления некоторых западных политиков, особенно американских, то они говорят о "постоянном победном продвижении" российских войск. В частности, Дональд Трамп говорил, что Россия постоянно побеждает. Это и есть парадокс – когда достаточно скромные успехи огромной, непропорциональной ценой на поле боя конвертируются в стратегический эффект", – отметил эксперт.

По его мнению, Кремль вряд ли откажется от идеи достичь своих целей военным путем.

"Если мы пытаемся спрогнозировать, какими могут быть дальнейшие действия России, то, вероятнее всего, она будет продолжать, потому что это приносит политический успех. Российские командиры имеют привилегии бездумно распоряжаться личным составом. В глубине души понимая, что огромные российские ресурсы все равно не бесконечны, в настоящее время и на ближайшую перспективу они все равно будут продолжать это делать", – убежден Мельник.

Он добавил, что уже более полутора лет российско-украинская война находится в стадии войны на истощение. И Кремль убежден, что ресурсы, которые есть у России, а также способность российского руководства свободно приносить эти ресурсы в жертву, не считаясь с потерями, дают государству-агрессору больше шансов победить в этой войне, истощив Украину.

Напомним, в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главного переговорщика Путина. Высказанные Кириллом Дмитриевым после визита в Вашингтон тезисы, идущие вразрез с официальной линией Кремля, являются "дымовым занавесом" для сокрытия реальных планов Москвы.

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