Пытается отвлечь внимание: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главного переговорщика Путина и к чему на самом деле готовится Кремль

После встречи в Вашингтоне со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом российский переговорщик Кирилл Дмитриев сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Некоторые из них противоречат официальной линии Кремля.

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В частности, он опроверг, что Москва требует отмены санкций, наложенных на Россию, а также заявил, что РФ может согласиться с "некоторыми гарантиями безопасности для Украины". Что стоит за заявлениями Дмитриева и готов ли Кремль к реальным переговорам по завершению войны, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Дмитриев, являющийся доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и гендиректором Российского фонда прямых инвестиций, после встреч в Вашингтоне дал несколько интервью американским СМИ. В частности, он пообщался с Fox News и Newsmax.

В этих интервью Дмитриев попытался представить Россию привлекательным рынком для американских инвестиций и рассказывал о том, как "сильна" российская экономика, и как она "растет", несмотря на западные санкции.

Также он заявил, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами в неопределенных проектах, касающихся Арктики, редкоземельных минералов и сжиженного природного газа. Эти заявления, подчеркивают аналитики, являются последовательным продолжением предыдущих заявлений российского переговорщика. Ведь именно он играл важную роль в усилиях Кремля сорвать потенциальное американо-украинское соглашение о полезных ископаемых. Сделать это россияне пытались путём продвижения потенциальных американо-российских горнодобывающих проектов и других направлений экономического и финансового сотрудничества.

А вот заявление Дмитриева о том, что Россия "не требует отмены санкций" и "не выдвигает никаких предварительных условий для конкретного ослабления санкций" в ответ на вопрос о том, считает ли Россия ослабление санкций необходимым условием для соглашения о прекращении огня идет в разрез с позицией Кремля. Ведь, напоминает ISW, российские власти напрямую требовали от Соединенных Штатов смягчения санкций как предпосылки для прекращения огня в Черном море.

Впрочем, это было не единственное заявление российского переговорщика, идущее вразрез с официальной позицией Кремля.

Дмитриев, например, допустил возможность "определенных гарантий безопасности для Украины", на что вряд ли согласится Путин.

"Недавно ISW оценил, что российский президент Владимир Путин не согласится на гарантии безопасности для Украины, которые поддерживает Запад, поскольку их принятие будет означать большую уступку, а Кремль отверг идею идти на любые уступки в отношении своих максималистических территориальных и требований безопасности к Украине", – считают в ISW.

При этом, отмечают аналитики, Дмитриев попытался перевести "фокус" российских претензий к Украине.

"Попытка Дмитриева представить интересы России в Украине как преимущественно экономические и финансовые также неискренна. Кремлевские чиновники часто выдвигают требования устранить "коренные причины" войны в Украине (якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток и якобы нарушения Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине), как предпосылки для любого мирного соглашения", – отмечено в материале.

В ISW констатировали, что позиция Кремля на переговорах не изменилась, несмотря на попытки Дмитриева смягчить и отклонить требования Москвы. И озвученные им обещания финансовых выгод преследуют лишь одну цель: отвлечь внимание от неуступчивости Кремля в переговорах по Украине.

Между тем пока россияне рассказывают американцам о том, как сильно "хотят мира", на украинские города и села продолжают лететь российские ударные дроны. Сама же РФ в это время наращивает свои ракетные запасы.

Так, по подсчетам военного обозревателя Александра Коваленко, в марте российские войска применили для ударов по Украине минимальное за время полномасштабного вторжения количество ракет: 83 единицы. Он подчеркнул, что оккупанты сосредоточились на единичных ракетных ударах, сопровождающихся беспилотными волнами. Эта тактика снижает способность Украины перехватывать ракеты.

Анализ, проведенный The Telegraph, показал, что количество ударов российских беспилотников по Украине возросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года. Среди причин аналитики называют попытки России подобным террором добиться уступок от Украины во время переговоров с Соединенными Штатами.

Тем временем россияне прилагают усилия для накопления ракетных запасов.

"Неуказанный официальный представитель НАТО заявил 3 апреля, что разведданные НАТО указывают на то, что Россия производит значительное количество ракет внутри страны и закупает дополнительные ракеты в Северной Корее, чтобы увеличить запасы ракет в рамках подготовки к предстоящим широкомасштабным ракетным ударам по Украине. Эти оценки согласовываются с наблюдениями ISW по поводу последних российских ударных пакетов, которые состояли преимущественно из беспилотников", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия столкнулась с большими проблемами и пытается воспользоваться переговорами. Дело в том, что военные и экономические вызовы, стоящие перед агрессором, способны серьезно подорвать способность РФ вести войну в Украине. Именно поэтому аналитики не исключают, что Кремль может сконцентрировать еще больше усилий на достижении своих целей путем прекращения огня при посредничестве США или мирных переговоров в краткосрочной перспективе.

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