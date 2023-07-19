Оккупанты выселяют украинцев из их домов и заселяют туда завезенных россиян, – Маляр

Российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно оккупированной территории Украины. Они пытаются искусственно увеличить количество населения и выселяют из домов украинцев, заселяя их дома гражданами страны-агрессоры.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, к таким поступкам военные преступники РФ прибегают, готовясь к так называемым выборам, которые должны пройти в сентябре этого года.

Оккупанты увеличивают количество населения с российскими паспортами, чтобы провести псевдовыборы.

"Да, российские оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир, под руководством якобы задолженности за коммунальные услуги. Это, прежде всего, касается людей, которые не получили паспорт граждан РФ", – сообщила Маляр.

По ее словам, в Старобельске Луганской области после выселения таким образом законных собственников жилья туда заселяются граждане государства-террористки.

"Кроме того, российским оккупационным режимом запрещено жителям Херсонской области, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва противником Каховской ГЭС", - добавила Маляр.

Но и это, как утверждает чиновник, еще не все. Оккупанты заставляют пострадавших от подтопления и принудительно выселенных из своих домов украинцев переезжать в Россию или на временно оккупированную территорию АР Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в мае в Генеральном штабе ВСУ заявили, что оккупанты в Старобельске заставляют украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, покинуть свои дома.

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