Оккупанты в Старобельске принудительно выселяют из собственных домов украинцев, отказавшихся от паспорта РФ – Генштаб

Захватчики продолжают принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий и применяют различные методы устрашения и притеснений для людей, которые не идут добровольно на сотрудничество. Россия хочет увеличить количество граждан РФ на захваченных территориях, чтобы таким образом оправдать свою оккупацию.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Как говорится в сообщении, оккупанты в городе Старобельск заставляют украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, покинуть свои дома.

Обычно их дома посещают не более двух раз, после чего, в третий раз, этих людей вместе с их имуществом насильственно выгоняют на улицу.

Захватчиков не останавливает даже тот факт, что в этих домах могут проживать несовершеннолетние дети. После принудительного выселения этих граждан направляют в фильтрационные пункты, а их дома передаются военным российской оккупационной армии для дальнейшего использования.

Напомним, оккупанты начали использовать выездные группы паспортного контроля на оккупированных территориях. Чтобы заставить наших граждан оформить паспорта РФ, захватчики прибегают к угрозам.

Ранее в Офисе президента сообщили, можно ли брать российский паспорт в оккупации. Там подчеркнули, что на такой шаг украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

Как писал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин издал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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