Российское гражданство стало смертельной ловушкой: "новых граждан" готовят воевать против Украины. Среди них не только предатели

Российская власть решила циничным способом заткнуть дыру с катастрофической нехваткой солдат на фронте. И если главными кандидатами на убой изначально были мигранты из стран Центральной Азии, то теперь заставить "отработать" гражданство хотят получивших паспорт страны-агрессора жителей оккупированной части Украины. Причем не только предателей.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Что задумали в Госдуме РФ

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить "инициативу", в соответствии с которой условием приема в российское гражданство станет постановка на воинский учет. Она будет происходить одновременно с получением паспорта. Также депутаты по отмашке Кремля предложили увеличить до двух лет срок службы (сегодня это один год) в российской армии для лиц с приобретенным гражданством и повысить им призывной возраст.

Целью поправок, как цинично говорится в сообщении думы, станет "усиление контроля за исполнением воинской обязанности" людьми с приобретенным гражданством. Поправки планируется рассмотреть до конца сессии, то есть до 5 августа, однако в том, что их примут, не сомневается никто.

"Россия несет большие потери на войне в Украине, которые нужно как-то компенсировать. Но объявлять новую волну мобилизации режим опасается, потому и идет на такие меры", – считает собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

После развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине российские власти столкнулись с катастрофической нехваткой военных на фронте – потери оккупантов растут с каждым днем. Чтобы хоть как-то решить проблему, власти РФ уже повысили призывной возраст с 27 до 30 лет, оставив нижнюю границу неизменной – 18 лет. И если примут увеличение срока службы "новых граждан" до двух лет, то затем эта мера распространится на поголовно всех россиян.

Облавы на мигрантов

Первым делом принятие поправок снизит число приезжающих в Россию "за лучшей жизнью" и понизит их заинтересованность в получении гражданства РФ. В первую очередь это трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Основными получателями российского гражданства последние несколько лет являются выходцы из Таджикистана и Узбекистана, которые заняли нишу низкооплачиваемой работы, которая россиянам не интересна.

В конце марта 2024 года после теракта в "Крокус Сити Холле" начались массовые облавы на мигрантов – они уже прошли в 80% российских регионов. Силовики избивали людей, вынуждая подписывать контракты – причем даже тех, кто не являлся гражданином РФ. Также части мигрантов из Азии и их семьям обещали гражданство в обмен на согласие отправиться на войну в Украине.

Россиян такое беззаконие нисколько не волновало, даже наоборот – они с улюлюканьем встречали сообщения об очередном беспределе силовиков. Главный аргумент: пусть понаехавшие идут воевать, главное – не мы.

Что будет с "новыми россиянами" из Украины

Отдельная категория тех, кто сполна ощутит на себе изменения в российском законодательстве, это коллаборанты и насильно (или вынужденно) обилеченные паспортом РФ жители оккупированных территорий Украины.

Часть из них, идейные сторонники путинского режима, переехали на территорию РФ и там по упрощенной процедуре получили паспорта страны-агрессора. Теперь же в любой момент их могут обязать "отдать долг" новой родине.

Однако под удар попадают не только предатели, но и те украинцы, которые вынужденно получили российское гражданство – например, жители оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Ранее многим из них оккупанты на блокпостах разрывали украинские паспорта, таким образом принуждая "стать россиянами".

"В оккупации также многие лишились документов во время прилетов, пожаров, экстренной эвакуации – а без паспорта ты вообще никто. Нет и речи, чтобы выбраться без него из этого гетто, опасно даже просто выйти на улицу. Ну а с украинским паспортом выехать тоже практически невозможно, а ведь еще и нужно пройти фильтрацию… Вот и оформляют люди российские паспорта, так как нет другого выхода", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного Мелитополя.

Теперь же заложникам российских оккупантов светит воевать против своих же, против Украины. Причем в оккупации говорят, что возможно это грозит не только мужчинам. Например, в Мелитополе оккупанты уже начали собирать данные о женщинах-медиках.