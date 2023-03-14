Российский режим должен отвечать за то, что он натворил в Украине, – президент Литвы Науседа

Литва поддерживает идею создания специального трибунала по поводу преступлений Российской Федерации и Беларуси в войне против Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканала Ukraine World News заявил президент страны Гитанас Науседа.

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По его мнению, сейчас очень важно скооперироваться по этому вопросу и "найти общий знаменатель между странами Европейского Союза и среди международного сообщества".

"Я думаю, сотрудничество по созданию этого трибунала будет продолжаться. Военными преступлениями занимается Международный уголовный суд, также нужно заниматься и последствиями военной агрессии. Мы видим, насколько деструктивными были решения, принятые Россией в течение этого более одного года войны. Я думаю, что российский режим должен отвечать за то, что они натворили в Украине. Мы продолжим сотрудничество между странами и добьемся успеха", – подчеркнул президент Литвы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что создание специального трибунала для России за ее агрессию против Украины поддерживает коалиция из 32-х стран.

"Еще две страны присоединились к коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", – сообщает глава внешнеполитического ведомства. .

Ранее он объяснял, что участие в этой группе означает, что страна согласна с необходимостью создания отдельного специального трибунала, который будет судить руководство России по факту агрессии против Украины.

Телеканал Ukraine World News начал вещание на YouTube в феврале 2023 года.

Владельцем телеканала является украинский бизнесмен Виталий Кропачев.