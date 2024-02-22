Российский самолет снова потерял авиабомбу в Белгородской области: людей эвакуировали

Самолет российских оккупационных сил сбросил очередную авиабомбу ФАБ-250 на территорию Белгородской области. Из-за этого инцидента властям пришлось эвакуировать местных жителей.

Об этом сообщает ASTRA. Так, 18 февраля в селе Солоты был найден ФАБ-250.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал бомбу "взрывоопасным предметом" и не озвучил причину ее появления.

"В Валуйском городском округе в селе Солоты инженерной группой минобороны РФ обнаружен и ликвидирован взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий", – написал он.

При этом, как отмечается, власти эвакуировали около 150 местных жителей. Примечательно, что российские самолеты сбросили уже не менее 5 авиационных бомб ФАБ-250 в Белгородской области.

Напомним, в январе военные самолеты страны-агрессора России уронили еще две бомбы на своей территории. ФАБ-250 нашли в хуторе Постников и в селе Стрелецкое Белгородской области РФ.

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