Российскую авиабазу 'Морозовск' атаковали более 70 БПЛА: Буданов раскрыл детали операции

Украинские военные использовали, по меньшей мере, 70 беспилотников Dragon и Splash во время атаки на российский военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ 14 июня. Их главной мишенью был ангар для истребителей-бомбардировщиков Су-34 Fullback.

Об этом в интервью The Warzone рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Он заверил, что украинские силы планируют еще одну атаку на указанный аэродром, чтобы завершить начатое.

"Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-либо самолеты", – сказал глава ГУР.

На спутниковых снимках видно повреждения покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания, а внутри виднеются 2 истребителя-бомбардировщика Су-34.

В общем, по данным издания, аэродром в Морозовске является "базой для десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые были ключевым оружием в войне", а также для истребителей Су-27.

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Российские источники признали нападение, но разошлись в оценках. Одни прокремлевские Telegram-каналы утверждали, что самолеты не пострадали, в то время как другие заявили о гибели 6 пилотов и ранении еще 10-ти. Буданов отметил, что оценка боевого ущерба продолжается.

Это была вторая масштабная атака украинских беспилотников на Морозовск за два месяца, предыдущая состоялась 5 апреля.

Напомним, атака на аэродром "Морозовск" произошла в ночь на 14 июня. Россияне жаловались, что в сторону города "что-то летит и жужжит" и его не сбивают. Губернатор Василий Голубев заявил, что в Морозовском районе пропало электричество, в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По его предварительной информации, жертв нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня в российском Шебекино в результате взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Россияне сразу пожаловались на обстрел со стороны ВСУ и заявили о пострадавших и погибших.

– Также 14 июня в Воронежской области России заявили об атаке дронов на нефтебазу в Лискинском районе. После взрывов там были повреждены резервуары с топливом.

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