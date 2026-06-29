Россия активизировала вербовку граждан стран Латинской Америки для участия в войне против Украины: что известно

Кремль расширяет географию скрытой мобилизации, привлекая к войне против Украины граждан Перу и других стран Латинской Америки. Схема вербовки основана на обещаниях высокооплачиваемой гражданской работы и быстрого получения российского гражданства.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации со ссылкой на международное журналистское расследование.

"В реальности после прибытия в РФ у наемников часто изымают документы, лишают возможности поддерживать связь с родными и без надлежащей военной подготовки или знания языка отправляют в "мясные штурмы", – говорится в сообщении.

По данным расследования, граждан стран Латинской Америки убеждают заключать контракты под видом трудоустройства в гражданских сферах. Уже после прибытия в Россию они оказываются в совершенно других условиях. Во многих случаях люди теряют документы и возможность самостоятельно покинуть страну, после чего их направляют в российские воинские подразделения.

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В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что такие случаи подтверждают использование иностранцев в качестве дополнительного ресурса для пополнения личного состава российской армии.

Подробности вербовки

Прокуратура Перу уже расследует 36 случаев, связанных с вербовкой своих граждан в российскую армию. Эти эпизоды квалифицируются как торговля людьми. В то же время Министерство иностранных дел Перу сообщило, что получило 247 официальных обращений о возвращении своих граждан из рядов российских войск.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что эти данные свидетельствуют о масштабности схемы по привлечению иностранцев. По информации ведомства, Россия использует их для восполнения нехватки личного состава на фоне значительных потерь в войне против Украины.

На данный момент, согласно приведенным данным, уже идентифицировано более 28 тысяч иностранцев, которых завербовали в ряды оккупационных войск. Для этого используют сеть посредников, рекламу вакансий и обещания финансовых выплат, которые после прибытия в РФ часто не соответствуют действительности.

Напомним, российская Госдума обсуждает введение новой волны мобилизации в России, к которой могут призвать сразу после проведения выборов. На этот раз инициатива исходит от самих российских законодателей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России усиливают принудительную мобилизацию населения на войну в Украине. Власти в регионах, чтобы выполнить план призыва, взялись за отлов в первую очередь должников и заключённых, то есть тех, кого легко запугать и у кого нет выбора.

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