Россия активно применяет авиацию и FPV-дроны, ВСУ держат позиции: произошло 65 боевых столкновений – Генштаб

За последние сутки в Украине произошло 65 боевых столкновений на самых горячих направлениях. Российские захватчики активно применяют авиацию и FPV-дроны, но украинские защитники стойко держат позиции. В частности, на левобережье Днепра на юге, где ВСУ создали плацдарм для контрнаступления, противник совершил 6 безуспешных штурмов наших позиций.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба на 701-й день войны. Как отмечает командование, "оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной".

В течение суток военные РФ нанесли 2 ракетных и 18 авиаударов, совершили 49 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам (к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения). В свою очередь подразделениями ракетных войск ВСУ нанесен один удар по району сосредоточения личного состава противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты со своей территории, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы. Враг нанес авиационный удар в районе Комиссарового Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы врага попали более 25 населенных пунктов, среди них Зноб-Трубчевское, Марчихина Буда, Заруцкое, Павловка, Запсилье, Новодмитровка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще 2 атаки недалеко от Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 7 атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 4 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Георгиевки, Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка. Артиллерийские и минометные обстрелы совершены по 10 населенным пунктам, в их числе Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались населенные пункты Херсонской области – Львовое, Тягинка, Ивановка.

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