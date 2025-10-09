Россия атаковала Днепр, ориентировочно, крылатой бомбой-ракетой "Гром-Е1": что о ней известно

Украинская мониторинговая группа Monitor сообщила, что сегодня, 9 октября 2025 года, город Днепр был поражен гибридной ракетно-планерной бомбой "Гром-Е1". Поражение произошло в черте города, пострадавших пока официально не подтверждено – спасатели и ремонтные службы работают на месте. Это уже не первый раз оккупационная армия РФ применяет эту модификацию в Украине.

По данным Monitor, попадание зафиксировали сегодня вечером. Эксперты группы идентифицировали боеприпас как "Гром-Е1" по сопутствующим признакам и обломкам. Представители мониторинговой группы отмечают, что это изделие сочетает элементы планировочной бомбы и реактивного двигателя, поэтому имеет большую дальность и маневренность, чем обычная авиабомба.

Новые случаи применения

Страна-агрессор начала чаще использовать планерные бомбы в последние месяцы. Уже в начале марта этого года появлялись сообщения о применении "Гром-Е1" в Донецкой области, а 28 июня 2025 года, по предварительным данным, по Днепру также был нанесен удар, и тогда возникли сообщения о сбитии подобного боеприпаса в пригороде.

Кроме того, ряд ударов в 2024–2025 годах связывался с вариантами "Гром" в Харькове и Харьковской области. В частности, в ночь на 29 октября 2024 года в результате атаки в Основянском районе погибли четыре человека, а дома были разрушены или повреждены.

Что это за система

"Гром" – это комплекс ракетно-бомбового вооружения, разработанный российской компанией "Тактическое ракетное вооружение", впервые показанный на МАКС-2015. Вариант "Гром-Е1" (изделие 9-А-7759) имеет модульную конструкцию и оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой около 315 кг с контактным взрывателем.

После сброса активируется стартовый ракетный двигатель, а затем и маршевый – это дает боеприпасу возможность пролететь десятки километров и снижаться на цель под большим углом. Официальные технические заявления производителя указывают на дальность пуска от ~10 км до ~120 км для "Гром-Е1" и до 65 км для других вариантов, в зависимости от высоты и скорости носителя.

Тактико-технические ключи

Корпус: длина 4,2 м, размах крыла примерно 1,9 м.

Боевая часть "Гром-Е1": ≈315 кг осколочно-фугасной МБЧ.

Стартовая масса: около 594 кг.

Система наведения: комбинированная инерциальная с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС.

Модификации "Е2" отличаются от "Е1" отсутствием ракетного движителя в хвосте и увеличенной массой боевой части; для разных вариантов заявлены разные боевые эффекты и режим подрыва, у некоторых – высота подрыва 6–12 м.

Комплекс может интегрироваться с летательными аппаратами МиГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 и с пилотируемыми вертолетами.

"Гром-Е1"

Стартовая масса: 594 кг

Боевая часть: осколочно-фугасная, 315 кг

Дальность пуска: 10 км ... 120 км

Высота пуска: 500 м ... 12000 м

Скорость самолета-носителя: 140 ... 445 м/с

Угол пеленга цели при пуске: +180° ... -180°

Средняя скорость полета (высота пуска 12000 м, скорость носителя 445 м/с, расстояние до цели 120 км): 300 м/с

Линейные перегрузки: до 4g

Двигатель: масса 161 кг, имеет стартовый и маршевый двигатели, возможно использование ракетного двигателя от ракеты Х-38.

"Гром-Е2"

Стартовая масса: 598 кг

Боевая часть: две осколочно-фугасные, 480 кг (315 кг плюс 165 кг)

Дальность пуска: 10 км ... 50 км

Высота пуска: 500 м ... 12000 м

Скорость самолета-носителя: 140 м/с ... 445 м/с.

Версии боеприпаса

Обратите внимание – у "Гром-Е1" есть брат "Гром-Е2", который лишен ракетного двигателя. Отказ от двигателя позволяет увеличить массу боевой нагрузки, но одновременно сокращает дальность полета – производитель заявляет до 65 км для "Е2". Зато "Гром-Е1" сочетает признаки планирующей бомбы и ракеты, имеет крылья, раскрывающиеся в воздухе, и именно это дает ей дополнительную дальность и точность. Сами россияне иногда называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

По данным Defence Express, наведение "Гром-Е1" базируется на комбинированной инерциальной системе с коррекцией по сигналам спутниковой навигации, а в качестве типа целей указаны легкоуязвимые наземные цели с известными координатами. Кроме стандартной осколочно-фугасной боеголовки, упоминалась разработка термобарического варианта с возможностью высотного подрыва.

Боеприпас создан на базе ракеты воздуха–земля Х-38, проект которой начался в 1990-х. Первоначальные параметры Х-38 — дальность до ~40 км и максимальная скорость около 2,2 Маха. Ракету приняли на вооружение в 2013 году, после чего разработчик декларировал модернизации и различные ГСН — полуактивные лазерные и телевизионные — с потенциальным увеличением дальности пуска до ~70 км.

Что это значит для гражданских и города

Применение таких боеприпасов повышает риск ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры из-за большой массы боевой части и плохой точности при поражении целей с известными координатами. Местные власти и экстренные службы обычно оперативно реагируют, но последствия для гражданских зависят от района попадания и времени суток. Возможно, распространение этих средств сигнализирует об изменении тактики применения авиационного вооружения противника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 28 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе управляемых авиационных бомб. Однако через некоторое время появилась информация о том, что КАБ перелетел все Запорожье и угрожает Днепропетровщине, что в целом не характерно для этого вида вооружения. Позже появилась информация, что силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель. Выяснилось, что российские войска пытались атаковать Днепр гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!