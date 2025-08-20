Россия атаковала дронами Ахтырку на Сумщине: ранены 12 человек, среди них дети. Фото
Российские войска ночью ударили дронами по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них – дети.
В городе повреждены многоквартирный и более 10 частных домов. Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Что известно
Массированный удар дронами-камикадзе по Ахтырке оккупанты нанесли среди ночи, когда люди спали.
"Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. В результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка, гараж", – отметили в полиции региона.
На места попаданий прибылиследственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Специалисты осматривали территорию, документировали последствия преступления, собирали вещественные доказательства и помогали пострадавшим.
"Полиция фиксирует очередное преступление РФ против людей. Российские войска в очередной раз продемонстрировали свое отношение к жизни и безопасности гражданского населения, целенаправленно атакуя жилые кварталы. По всем фактам начаты уголовные производства по ст.438 (военные преступления)", – добавили в полиции Сумщины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия массированно атаковала энергосектор Полтавщины.
Попадания были зафиксированы сразу в двух районах области. Более полутора тысяч абонентов остались без света.
