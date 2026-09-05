Россия атаковала дроном жилой дом в Чугуеве: среди погибших – ребенок. Фото

Вечером в субботу, 5 сентября, российские войска нанесли удар реактивным дроном по Чугуеву Харьковской области. Он попал в частный сектор в центре города. Разрушен жилой дом, известно о трех погибших – это 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина, их отец. Одним ударом россияне убили почти всю семью.

Видео дня

Женщина 1984 года рождения получила тяжелые ранения ибыла госпитализирована. Об этом сообщили мэр Чугуева Галина Минаева и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вследствие атаки РФ разрушены частный жилой дом, хозяйственная постройка и гараж. На месте вражеского удара вспыхнул пожар, который уже ликвидировали спасатели, сообщили в ГСЧС.

Главные истории дня

Также повреждены стеклопакеты в многоэтажном доме, гараже по соседству и три гражданских автомобиля. Острую стрессовую реакцию испытали 28-летний мужчина и две 75-летние женщины.

"Сегодняшняя атака в очередной раз подтверждает: Россия – государство-террорист, которое целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям", – отметили в ОВА. Минаева добавила, что это трагедия для всей громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 5 сентября, российская армия атаковала Хмельницкий и Житомир реактивными дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя, а также пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!