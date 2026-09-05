Россия нанесла удары реактивными ракетами "Шахед" по Житомиру и Хмельницкому, зафиксировано попадание в "Новую почту": первые подробности

Армия России в субботу, 5 сентября, атаковала реактивными дронами-камикадзе Shahed Хмельницкий и Житомир. В результате атаки зафиксированы повреждения зданий и пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя, а также пожары.

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Об этом сообщают глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин и Воздушные силы ВСУ. По предварительным данным, в Житомире попали в отделение "Новой почты".

Что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, о реактивных дронах сообщили в 16:10. В результате атаки поврежден трехэтажный жилой дом. Четверо человек получили ранения, среди которых – несовершеннолетняя.

"Трое человек госпитализированы в медицинские учреждения, одному человеку оказана помощь на месте без госпитализации", – говорится в сообщении Тюрина.

Что касается Житомира, о дронах в ВС ВСУ впервые заявили в 16:02. Местные Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся по отделению "Новой почты".

На месте атаки разгорается масштабный пожар, работают спасательные службы.

Главные истории дня

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ Юрий Игнат заявил, что для уничтожения реактивных дронов используется украинская авиация, зенитные ракетные комплексы и другие средства ПВО. В то же время Украина разрабатывает новое поколение реактивных дронов-перехватчиков, которые должны усилить защиту от таких целей.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные зенитные дроны с большей скоростью. На данный момент проводится боевая апробация как минимум четырех таких перехватчиков.

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