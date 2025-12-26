Россия атаковала Харьков КАБами: горят автомобили, есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 26 декабря, российские террористы атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Взрывы прогремели в пригороде и в самом Харькове, на месте "прилетов" возник пожар. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что по предварительной информации россияне нанесли удар по Шевченковскому району города.

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова, горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", – сообщил мэр города.

Также повреждены многоквартирные и частные дома, которые находятся рядом с местом удара.

По словам Терехова, пока известно о двух погибших и четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

"На данную минуту два человека погибли, еще четверо ранены в результате удара КАБом по Харькову", – сообщил мэр в 16:40.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку угроза повторных пусков авиабомб сохраняется.

