Накануне Рождества РФ цинично била по Харькову и Сумщине: есть пострадавшие, среди них – ребенок. Фото

Российские террористы 24 декабря, накануне Рождества, обстреляли Харьковскую и Сумскую области. На Сумщине пострадали по меньшей мере пятеро гражданских, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Удары по Харьковщине

Этот регион был под атакой врага утром в среду, но в вечером в Сочельник в областном центре снова прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов заявил в своем Telegram-канале, что попадание российского БПЛА типа "Молния" произошло в Слободском районе Харькова. Там повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. Обошлось без пострадавших.

Позже прилет произошел в Шевченковском районе; возник пожар.

"Сегодня (24 декабря. – Ред.) целый день враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые предоставляют горожанам тепло и поставляют горячую и холодную воду. Целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты", – написал Терехов.

Он отметил, что агрессор пытается "разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту".

Энергетики и все другие соответствующие службы в круглосуточном режиме пытаются ликвидировать последствия обстрелов, а также удержать критическую инфраструктуру в рабочем состоянии.

Удары по Сумщине

"И даже в день перед Рождеством на Сумщине враг не прекращает обстрелов, а продолжает цинично атаковать мирных жителей региона", – написал в Telegram глава ОВА Олег Григоров.

На 20:00 среды было известно, что ранения получили пять человек. Двое лечатся амбулаторно, остальные – госпитализированы.

Россияне атаковали гражданские машины в Шосткинском, Сумском и Конотопском районах, а по Ахтырщине нанесли ракетный удар, уточнил Григоров. По состоянию на вечер ликвидация последствий продолжалась.

"Среди потерпевших – несовершеннолетняя девушка. Она находилась в машине в Песчанском старостате, когда вражеский беспилотник попал в транспорт", – рассказал чиновник.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 24 декабря Россия также атаковала Чернигов дроном-камикадзе Shahed-136. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку и спровоцировал пожар.

– В Черкассах украинские зенитчики сбили российскую ракету. Из-за падения обломков пострадал мужчина.

