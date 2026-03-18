ВСУ отминусовали еще 1710 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 17 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1710 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 282 570 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 11 бронемашин и 29 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 786 танков, 24 229 ББМ и 38 506 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1688 единиц реактивных систем залпового огня и 1333 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 349 вертолетов и 184 333 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4468 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 83 974 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4091 – специальной техники.

Напомним, силы обороны Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по полигону МВД России в районе Лазурного Херсонской области. В результате атаки погибли пятеро офицеров полиции, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

