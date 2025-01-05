Россия атаковала Харьков и Донетчину: есть повреждения и пострадавшие. Фото

Войска страны-агрессора России в воскресенье, 5 января, нанесли удар дронами по Харькову. В результате атаки поврежден частный дом, авто и забор, предварительно, без пострадавших. Также кафиры накрыли огнем Покровскую громаду в Донецкой области, там ранены пять человек.

Видео дня

О последствиях прилета в Харькове сообщили руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов. Попадание БПЛА было около 14:45 на пересечении Салтовского и Киевского районов, сообщил руководитель ОВА.

В результате атаки повреждена крыша частного дома, забор и авто. О пострадавших информация не поступала.

Кроме того, российские войска ударили по Покровской громаде, ранив пятерых человек, сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Покровске ранены три человека, поврежден магазин и админздание.

Еще два человека получили ранения в Надеждинке, повреждены два дома.

Руководитель ОВА призвал граждан эвакуироваться с Донетчины, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января армия страны-агрессора атаковала FPV-дроном маршрутный автобус в Херсоне. По предварительным данным, пассажиры и водитель не пострадали, авто получило повреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!