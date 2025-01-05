В Херсоне под вражеский обстрел попал автобус с людьми: фото с места

Днем 5 января российская террористическая армия в очередной раз атаковала общественных транспорт в Херсоне. Под вражеский удар попал маршрутный автобус.

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Путинские войска обстреляли транспорт в Днепровском районе. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По информации чиновника, под вражеский обстрел в Днепровском районе Херсона попал маршрутный автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику. Транспортное средство получило механическое повреждения.

По предварительным данным, пассажиры и водитель не пострадали. В свою очередь херсонские мониторинговые каналы сообщили, что российские оккупанты атаковали автобус с помощью FPV-дрона.

Стоит отметить, что враг регулярно атакует Херсон беспилотниками. Всего спустя час после обстрела автобуса в городской администрации сообщили о двух пострадавших мирных жителям. Вследствие вражеских атак пострадали двое мужчин 53 и 45 лет.

Напомним, утром 2 января российские террористы нанесли удар по маршрутному такси в Херсоне. Вследствие очередного военного преступления путинской армии пострадали пятеро мирных жителей.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России 4 января нанесли авиаудар по поселку Свеса Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому.

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