Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне, пострадали три человека. Фото

Утром 2 января российские террористы нанесли удар по маршрутному такси в Херсоне. Вследствие очередного военного преступления путинской армии пострадали пятеро мирных жителей.

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Враг атаковал общественных транспорт в Корабельном районе. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По информации ОВА, трое мужчин вследствие обстрела получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу. Пока им оказывают медицинскую помощь.

В областной прокуратуре уточнили, что российские террористы атаковали Корабельный район Херсона около 10:45 утра. Для нанесения ударов враг применил ствольную артиллерию.

Один из российских снарядов попал в маршрутку. Также в прокуратуре уточнили, что число пострадавших увеличилось до 5 человек.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры вместе со следователями прилагают все необходимые усилия для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения. В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска обстреливали Запорожскую область. В результате атаки противника в одном из населенных пунктов произошел пожар.

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