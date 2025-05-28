Россия атаковала Харьков ударными дронами: первые подробности

В ночь на 28 мая Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", в частности в направлении Харькова. В городе были слышны взрывы.

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Обстрел подтвердил мэр Игорь Терехов. Около 00:50 среды он написал в Telegram, что под ударом был пригород.

В то время для Харькова сохранялась опасность российских ударных БПЛА, поэтому городской голова попросил жителей относиться ответственно к сигналам воздушной тревоги и не покидать укрытия до отбоя.

Добавим, что сирена в Харькове прозвучала в 22:49 вторника, в области – примерно на час раньше.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что над нашей территории фиксировались группы российских ударных БПЛА и часть из них летела курсом на Харьковщину.

Местные интернет-паблики передавали, что местные жители слышали звуки "Шахедов", работы ПВО и нескольких прилетов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в последние дни Россия нанесла массированные комбинированные удары по Украине баллистическими ракетами, высокоскоростными средствами поражения, дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами. Но агрессор применил большое количество БПЛА и лишь 64 крылатые ракеты. Эксперты считают, что причиной может быть банальный дефицит носителей.

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