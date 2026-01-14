Россия атаковала Киев реактивными дронами: силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Видео

Российская Федерация днем в среду, 14 января, запустила в направлении Киева реактивные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона сбила 10 из 10 вражеских целей.

Что известно о попытках атаковать столицу

Воздушные силы ВСУ на своем Telegram-канале поделились статистикой и отчитались о противодействии российскому обстрелу. Военные сообщили: с 07:00 до 17:00 противник активизировал атаки в направлении Киева.

Ликвидировано (по состоянию на 17:00) 10 из 10 реактивных БпЛА россиян в Киевской и Черниговской областях.

Видео сбивания одной из воздушных целей:

"К уничтожению и противодействию вражеским реактивным дронам привлечены все необходимые средства, в том числе авиация... После изучения обломков специалисты вероятно выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку", – добавила пресс-служба.

Вечером оккупационная армия не прекратила запуски дронов: над нашей территорией, в частности на юге от столицы, фиксировались обычные "Шахеды" и беспилотники других типов.

"Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу!" – призвали украинцев наши защитники.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 14 января РФ применила 116 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 113 ударных БпЛА. Силы ПВО Украины обезвредили 90 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!