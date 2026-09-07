Россия атаковала Киевщину реактивными дронами: в Бориспольском районе повреждены склад и предприятие. Фото

В понедельник, 7 сентября, российские войска нанесли удары с помощью реактивных БПЛА по Киевской области. В Бориспольском районе в результате обстрела были повреждены складское помещение и предприятие.

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Об этом сообщил глава Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дяченко. На одном из предприятий района зафиксировано повторное попадание.

"На местах работают оперативные службы, фиксируют последствия атаки и помогают людям", – написал Дяченко.

К счастью, на данный момент информации о пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных Русланом Дяченко, видно, что в местах попадания вражеских дронов и/или падения обломков вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вечером 7 сентября вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. Одновременно враг активизировал стратегическую авиацию.

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