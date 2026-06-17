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Россия атаковала конно-спортивную школу в Сумах, где проходили занятия для детей: погибли лошади. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
3,6 т.
Россияне совершили воздушную атаку по невоенной цели
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Российская оккупационная армия в среду, 17 июня, обстреляла конно-спортивную школу, где проходили занятия для детей. Люди не пострадали, но три животных погибли.

Вражескую атаку подтвердил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко. Пресс-служба ГСЧС опубликовала фото и видео с места инцидента.

Что известно об очередном преступлении противника

На территории конно-спортивной школы после атаки вспыхнул пожар. Возгорание ликвидировали сотрудники ГСЧС; также они приступили к разборке аварийных конструкций.

Россияне убили трех лошадей
Враг атаковал конно-спортивную школу
Последствия российского удара

Известно, что повреждены конюшни, крыша и стены в некоторых местах разрушены.

"Спасатели работали в частично разрушенном здании: разбирали аварийные конструкции и демонтировали крупногабаритные плиты перекрытия. Из-под завалов сотрудники ГСЧС извлекли тела трех лошадей", – сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Были попадания
Здания частично разрушены
Спасатели на месте вражеского обстрела
Враг ударил по гражданскому объекту в Сумах. 17 июня 2026 года
В этой конно-спортивной школе проводились занятия для детей

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 17 июня в Сумах российский дроновый удар повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали крыша, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками, однако сотрудники не получили травм. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 миллионов гривен.

– В ночь на  среду Россия запустила 119 беспилотников по нашей стране. Силы ПВО сбили/подавили 97 вражеских целей.

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