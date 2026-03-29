Россия атаковала объект критической инфраструктуры Чернигова: подробности

Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на территории Чернигова вечером 29 марта. В результате атаки информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Об инциденте сообщил Официальный Telegram-канал пресс-службы Черниговского городского совета. Там отметили, что сейчас продолжаются работы по оценке последствий и обеспечению безопасности жителей.

Местные власти оперативно отреагировали на нападение. Городской голова призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

В результате обстрела повреждена часть объекта инфраструктуры. Специальные службы работают над ликвидацией последствий, проверяют здания на безопасность и восстанавливают критически важные коммуникации. Детали относительно масштабов разрушений и ущерба уточняются.

