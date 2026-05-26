Россия атаковала Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы и раненые. Фото

Россия поздно вечером 25 мая атаковала Одессу, в результате чего повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и учебное заведение. Из-за удара по меньшей мере один человек погиб, количество пострадавших растет.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что на месте работают все экстренные службы.

Россия ударила по инфраструктуре Одессы

По словам Лысака, российские войска нанесли удар по одному из районов Одессы.

В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Сразу после удара на место прибыли экстренные службы, которые начали ликвидировать последствия обстрела.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже количество раненых возросло.

Количество пострадавших возросло

По состоянию на 23:00 было известно уже о трех пострадавших в результате российской атаки.

"Один из них – в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил начальник городской военной администрации.

По состоянию на 23:20 стало известно о первой жертве и нескольких пострадавших в результате удара РФ – один из пострадавших скончался в больнице.

"Количество пострадавших увеличилось до четырех. К сожалению, только что стало известно, что один из них умер. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким", – добавил Лысак.

Количество травмированных растет. Информация о последствиях удара продолжает уточняться.

Взрывная волна повредила дома и учебное заведение

Глава ОГА Олег Кипер уточнил, что враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по одесскому региону. В Одессе в результате удара повреждены остекление и фасад объекта инфраструктуры и прилегающих зданий.

Кипер обнародовал соответствующее фото.

Кроме инфраструктурного объекта, повреждения получили жилые дома и учебное заведение, расположенные рядом с местом удара.

По данным властей, взрывной волной выбиты окна в зданиях.

Сейчас специалисты районной администрации проводят обследование территории и оценивают масштабы разрушений.

На месте продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 мая российские войска также атаковали Одессу. Вражеские дроны попали по жилым домам, повреждены лицей и детский сад, атаковали россияне и объекты инфраструктуры.

В ночь на 15 мая российские захватчики нанесли ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате атаки пострадали семь человек, из которых один в тяжелом состоянии.

