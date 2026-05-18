Оккупанты атаковали Одессу: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 18 мая российские войска атаковали Одессу. Вражеские дроны попали по жилым домам, повреждены лицей и детский сад.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших, в частности, ранен мальчик 11 лет. О последствиях атаки рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

О том, что Россия ночью ударила ударными дронами по Одессе, Лысак написал в 01:39.

"В результате ночной атаки вражескими дронами в Одессе повреждены жилые дома. На местах уже работают все оперативные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется", – говорилось в сообщении.

Вскоре стало известно, что из-за вражеских ударов пострадали по меньшей мере два человека: 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Оба получают всю необходимую помощь.

По данным Одесской МВА, в городе повреждены 4 многоквартирных и 22 частных дома в двух районах города. Также повреждения получили здания лицея и детского сада.

На местах с ночи развернуты оперативные штабы, работают городские службы.

"Жителям оказывается вся необходимая помощь, продолжается фиксация повреждений и прием заявлений на оформление материальной помощи по городской программе "Незламна Одеса" и по государственной программе єВідновлення", – заверили в Одесской ГВА.

По оценкам мониторингового канала monitor, на Одессу россияне этой ночью направили не менее 30 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне также массированно атаковали Днепр дронами и баллистикой. В облцентре вспыхнули пожары, есть раненые: по состоянию на 4 часа утра было известно о девяти пострадавших.

