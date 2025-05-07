Россия атаковала Полтавщину дронами: из-за падения обломков люди остались без света

В Полтавском районе вечером 7 мая в результате падения обломков сбитого российского беспилотника произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БпЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных", – призвал чиновник.

Также Владимир Когут отметил, что сегодня Глобинская громада Полтавской области подверглась воздушному удару, это произошло еще утром. В громаде работала противовоздушная оборона.

"В результате падения обломков БпЛА возник пожар в одном из жилых домов, сейчас он ликвидирован. Повреждения получили 11 частных домов и 12 хозяйственных построек", – сообщил Когут.

Он также показал последствия указанной атаки утром 7 мая.

Как первая, так и вторая атаки оккупантов, к счастью, прошли без ранений украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 апреля российские военные преступники массово атаковали беспилотниками Полтавскую громаду. Тогда было зафиксировано попадание по предприятиям, в гражданскую инфраструктуру и по жилым домам в двух районах города. Один из дронов упал вблизи многоэтажки, были травмированы мирные люди.

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