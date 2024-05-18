Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе: силы ПВО сбили все 'Шахеды'

В ночь на 18 мая российские войска атаковали Украину 13 дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны во время ночного боя уничтожили все "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Уничтожены вражеские дроны были над пятью областями нашего государства.

"Ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ). В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны все 13 "Шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", – отметил Олещук.

Он поблагодарил всех воинов, что ночью приняли воздушный бой и защитили украинцев от угроз с неба, за эффективную работу.

Напомним, накануне, 17 мая, на украинские города и села враг также направил иранские дроны-камикадзе. Однако силы ПВО уничтожили все 20 "Шахедов", которыми, начиная с вечера, Россия атаковала Украину.

Российские ударные БПЛА летели в Украину из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск. Силами истребительной авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ удалось уничтожить в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.